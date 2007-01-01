Калужские проекты вошли в топ идей форума «Сильные идеи для нового времени»
Проект по развитию села Губино - не единственная инициатива региона, удостоившаяся внимания экспертов АСИ, поделился глава региона Владислав Шапша в четверг, 3 июля.
В ТОП-300 вошел проект разработки системы мониторинга и прогнозирования экологических рисков «Палантир».
Кроме того, в топ-1000 вошли ещё два проекта от Калужской области: технология анализа и предупреждения опасных природных явлений (таких как смерчи, шквалы и грозы), а также инициатива по формированию международного инновационного кластера БРИКС для укрепления сотрудничества между странами в научной и технологической сферах.