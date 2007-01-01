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Общество

Калужские проекты вошли в топ идей форума «Сильные идеи для нового времени»

Дарья Джуманова
04.07, 11:28
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Проект по развитию села Губино - не единственная инициатива региона, удостоившаяся внимания экспертов АСИ, поделился глава региона Владислав Шапша в четверг, 3 июля.

В ТОП-300 вошел проект разработки системы мониторинга и прогнозирования экологических рисков «Палантир».

Кроме того, в топ-1000 вошли ещё два проекта от Калужской области: технология анализа и предупреждения опасных природных явлений (таких как смерчи, шквалы и грозы), а также инициатива по формированию международного инновационного кластера БРИКС для укрепления сотрудничества между странами в научной и технологической сферах.

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