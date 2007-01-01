Президенту представили инициативу по восстановлению села Губино в Калужской области

Проект возрождения этого села попал в топ-100 на форуме «Сильные идеи для нового времени», рассказал глава региона Владислав Шапша в четверг, 3 июля.

Перед началом форума специалисты Агентства стратегических инициатив проанализировали 35 тысяч предложений, выбрав среди них наиболее эффективные для развития страны.

Губернатор поздравил создателя проекта - иеромонаха Вадима, отметив, что его замысел соответствует актуальным запросам общества. В основе концепции возрождения Губино лежат традиционные ценности, духовные принципы и укрепление семьи.

Шапша подчеркнул, что судьба Губино была типичной для многих заброшенных российских сел. Несколько лет назад здесь не осталось жителей, но благодаря благословению старца Илия из Оптиной пустыни началось восстановление старинного храма, что стало отправной точкой для новой жизни поселения.

Сегодня здесь проживают более 130 молодых семей, построено свыше 90 домов, а также школа и детский сад. При поддержке государства модернизируется инфраструктура, создаются зоны отдыха. Кроме того, в селе работает пансион для детей, оказавшихся в сложных обстоятельствах, развиваются агропромышленные и туристические проекты.