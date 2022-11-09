В рамках проекта «Дни Достоевского» состоится заседание рабочей группы Госдумы по сохранению духовно-нравственных ценностей

Заседание пройдёт 11 июля 2025 года под председательством заместителя председателя Государственной Думы Анны Кузнецовой, сообщает пресс-служба Правительства Калужской области в четверг, 3 июля.

В мероприятии примут участие члены рабочей группы, представители профильных ведомств, а также эксперты из Министерства культуры, Министерства финансов, Министерства экономического развития и Счётной палаты Российской Федерации.

Участники заседания обсудят проблемы, связанные с реализацией Указа Президента Российской Федерации В. В. Путина от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Также будут рассмотрены вопросы исполнения федерального плана мероприятий, направленных на реализацию Указа, и контроля эффективности расходования средств федерального бюджета в рамках государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

По итогам заседания будут выработаны предложения и рекомендации по совершенствованию реализации Указа Президента №809.