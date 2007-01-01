В Калужской области выделят около миллиарда рублей на обновление общественного транспорта

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в четверг, 3 июля, заявил, что развитие общественного транспорта является одной из ключевых задач для региональной власти.

Глава региона пояснил, что благодаря списанию долгов по бюджетным кредитам появится возможность направить дополнительные средства на важные социальные и инфраструктурные проекты. В частности, значительная часть финансирования пойдет на замену устаревших автобусов и троллейбусов.

В ближайшее время будет подписано распоряжение о предоставлении субсидий муниципалитетам на закупку транспорта. В Калугу уже в этом году поступят 14 новых троллейбусов из запланированных 34.