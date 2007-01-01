В Малоярославецком районе установлен карантин по повилике

Инспекторы регионального Россельхознадзора обнаружили очаг карантинного растения - повилики, сообщили в ведомстве в четверг, 3 июля.

На площади 1,69 га были найдены заросли этого паразитического растения.

Повилика не имеет корней и листьев, она живёт за счёт растения-хозяина, обвивая его стеблем и присасываясь специальными выростами.

Чтобы предотвратить распространение этого сорного растения, на земельных участках общей площадью 19 га введён карантинный фитосанитарный режим.

Также были утверждены программы локализации очага и ликвидации популяции карантинного сорного растения.