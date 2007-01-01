В Малоярославецком районе установлен карантин по повилике
Инспекторы регионального Россельхознадзора обнаружили очаг карантинного растения - повилики, сообщили в ведомстве в четверг, 3 июля.
На площади 1,69 га были найдены заросли этого паразитического растения.
Повилика не имеет корней и листьев, она живёт за счёт растения-хозяина, обвивая его стеблем и присасываясь специальными выростами.
Чтобы предотвратить распространение этого сорного растения, на земельных участках общей площадью 19 га введён карантинный фитосанитарный режим.
Также были утверждены программы локализации очага и ликвидации популяции карантинного сорного растения.