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Общество

В Малоярославецком районе установлен карантин по повилике

Дарья Джуманова
03.07, 17:04
0 982
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Инспекторы регионального Россельхознадзора обнаружили очаг карантинного растения - повилики, сообщили в ведомстве в четверг, 3 июля.

На площади 1,69 га были найдены заросли этого паразитического растения.

Повилика не имеет корней и листьев, она живёт за счёт растения-хозяина, обвивая его стеблем и присасываясь специальными выростами.

Чтобы предотвратить распространение этого сорного растения, на земельных участках общей площадью 19 га введён карантинный фитосанитарный режим.

Также были утверждены программы локализации очага и ликвидации популяции карантинного сорного растения.

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