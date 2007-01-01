НОВИКОМ наградил изобретательницу на форуме «Инженеры будущего»

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» – центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) вручил премию «Инженерный авангард» талантливой изобретательнице из концерна «Созвездие» холдинга «Росэл». Награждение состоялось в рамках церемонии закрытия молодежного форума «Инженеры будущего – 2025», партнером которого выступает банк Ростеха.

Обладателем премии «Инженерный авангард» стала Екатерина Артемова, начальник сектора научно-технического центра АО «Концерн «Созвездие».

Екатерина Артемова — соавтор инновационного метода моноимпульсного пеленгования источников поляризованных радиосигналов. Разработка позволяет значительно повысить точность определения направления радиосигнала и делает радиомониторинг более надежным и универсальным.

Проект уже получил высокую оценку профессионального сообщества: в этом году Екатерина Артемова была удостоена золотой медали X Международной выставки изобретений и инноваций им. Н.Г. Славянова.

На форуме Екатерина представляла делегацию молодых специалистов предприятий Воронежского РО СоюзМаш.

«Премия «Инженерный авангард» — это наш способ поддержать тех, кто своим трудом и талантом формирует технологическое будущее страны. Наш лауреат — яркий пример молодого специалиста, который не просто выполняет свою работу, а меняет саму отрасль, предлагая решения, способные влиять на безопасность нашей страны, навигацию и телекоммуникации. Для нас, как для банка, который активно работает с промышленными предприятиями, очень важно поддерживать таких профессионалов в их стремлении к развитию. В этом мы видим свой вклад в будущее отечественных технологий и нашей страны в целом», - сказала управляющий офисом банка НОВИКОМ в Туле Анжелика Романюк.

В качестве награды от банка Екатерине был вручен графический планшет — современный инструмент для проектирования и инженерных расчетов.

Премия «Инженерный авангард» учреждена банком в 2022 году и традиционно вручается участникам форума за верность инженерному призванию и стремление к профессиональному росту. Лауреатами становятся молодые специалисты, которые демонстрируют высокий уровень компетенций, инициативность и создают значимые технологические решения, способные изменить облик отрасли.

НОВИКОМ уже несколько лет выступает партнером форума «Инженеры будущего» и активно поддерживает инициативы, направленные на развитие инженерных кадров страны. В этом году банк организовал на форуме образовательный модуль по кибербезопасности, интеллектуальный турнир, квиз по финансовой грамотности и специальный воркшоп для детской смены.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: «Эксперт РА» «ruАА», НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)» и «НКР» АА-.ru с позитивным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.