Четыре столба с проекционными пешеходными переходами появились на площади Победы в Калуге
В четверг, 3 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.
- Зачем на площади Победы установили четыре столба с камерами, направленными на дорожную разметку? По-моему, это ухудшило внешний вид площади и панораму, открывающуюся с улицы Кирова.
В управлении городского хозяйства пояснили, что это не камеры, а проекционные пешеходные переходы. Они предназначены для повышения безопасности на дорогах: в темное время суток или в условиях плохой видимости устройства подсвечивают зебру.