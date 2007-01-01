Четыре столба с проекционными пешеходными переходами появились на площади Победы в Калуге

В четверг, 3 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Зачем на площади Победы установили четыре столба с камерами, направленными на дорожную разметку? По-моему, это ухудшило внешний вид площади и панораму, открывающуюся с улицы Кирова.

В управлении городского хозяйства пояснили, что это не камеры, а проекционные пешеходные переходы. Они предназначены для повышения безопасности на дорогах: в темное время суток или в условиях плохой видимости устройства подсвечивают зебру.