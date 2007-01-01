В калужских домах отключат свет 7-8 июля
Отключения запланированы на 7 и 8 июля для проведения ремонтных работ на энергетических объектах.
Адреса, где будет отсутствовать электричество:
7 июля с 8 до 18 часов:
· переулок Теренинский, дома №№1, 2,4;
· улица Чижевского, дома №№16, 18, 18а, 18б,16,18;
· улица Суворова, дома №№153, 153 корпус 4, 157, 159, 165;
· улица Ф.Энгельса, дома №№14, 30, 32/3.
7 июля с 9 до 12 часов:
· улица Советская, дома №№79, 81, 83.
8 июля с 9 до 11 часов:
· улица Тульская, дома №№161-177, 179-187;
· улица Ст.Сад, дома №№36, 41а, 41в, 42а, 44а, 42-58, 62, 64;
· проезд Тульский, дома №№2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
8 июля с 13 до 16 часов:
· улица Заречная, дома №№25, 38, 44, 54, 58, 66, 66а, 70, 88а;
· улица Богородицкая, дома №№8, 11, 13, 20а, 21, 22, 22а, 24, 28а.
Специалисты рекомендуют жителям заранее подготовиться к временным неудобствам - зарядить мобильные устройства и портативные аккумуляторы.