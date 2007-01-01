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Новость дня Общество

В калужских домах отключат свет 7-8 июля

Единая дежурно-диспетчерская служба Калуги сообщила 3 июля о временном прекращении электроснабжения на нескольких городских улицах
Ольга Володина
03.07, 16:02
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Отключения запланированы на 7 и 8 июля для проведения ремонтных работ на энергетических объектах.

Адреса, где будет отсутствовать электричество:

7 июля с 8 до 18 часов:

·         переулок Теренинский, дома №№1, 2,4;

·         улица Чижевского, дома №№16, 18, 18а, 18б,16,18;

·         улица Суворова, дома №№153, 153 корпус 4, 157, 159, 165;

·         улица Ф.Энгельса, дома №№14, 30, 32/3.

 

7 июля с 9 до 12 часов:

·         улица Советская, дома №№79, 81, 83.

 

8 июля с 9 до 11 часов:

·         улица Тульская, дома №№161-177, 179-187;

·         улица Ст.Сад, дома №№36, 41а, 41в, 42а, 44а, 42-58, 62, 64;

·         проезд Тульский, дома №№2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

 

8 июля с 13 до 16 часов:

·         улица Заречная, дома №№25, 38, 44, 54, 58, 66, 66а, 70, 88а;

·         улица Богородицкая, дома №№8, 11, 13, 20а, 21, 22, 22а, 24, 28а.

Специалисты рекомендуют жителям заранее подготовиться к временным неудобствам - зарядить мобильные устройства и портативные аккумуляторы.

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