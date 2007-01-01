В Калуге после земляных работ на улице Платова двор превратился в грязное месиво

В субботу, 14 июня, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

По его словам, после проведения земляных работ коммунальными службами в 2024 году у дома №8 на улице Платова образовалась критическая ситуация. Грунт на месте работ превратился в грязь, затрудняя передвижение пешеходов, проезд колясок и создавая антисанитарные условия.

Мы отправили запрос в ответственное ведомство и в четверг, 3 июля, получили ответ.

Управление жилищно-коммунального хозяйства сообщило, что благоустройство территории планируется завершить до 15 июля.