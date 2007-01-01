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В Калужской области нашли необычный гриб

Дарья Джуманова
03.07, 14:38
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На границе с Тульской областью в Перемышльском районе обнаружен гриб Клавикорона коробчатая. Об этом сообщили в Минприроды региона 2 июля.

Гриб поражает своей формой: его плодовые тела похожи на рогатики с многочисленными разветвлениями, которые на концах превращаются в короноподобные или зубчатые выросты.

Клавикорона встречается как в тенистых лесах, так и на солнечных опушках. Часто ее можно найти на гниющих бревнах, опавших листьях и мелких ветках.

Этот гриб считается условно-съедобным. Его можно употреблять в пищу после предварительного отваривания.

А вы уже ходили за грибами? Какие необычные грибы вам доводилось встречать в калужских лесах? Расскажите в комментариях.

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