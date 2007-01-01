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Общество

В Тарусской центральной районной больнице установят современное медоборудование

Дарья Джуманова
03.07, 14:18
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Больница получит современный УЗИ-аппарат, цифровой флюорограф, рентгеновский аппарат, а также оборудование для физиотерапевтического отделения. Об этом рассказал глава районной администрации Михаил Голубев в четверг, 3 июля.

Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В ближайшее время планируется обновить мебель в медучреждении и благоустроить прилегающую зону.

Кроме того, в Тарусской ЦРБ регулярно организуются выездные консультации специалистов из Калужской областной больницы. Последний такой прием состоялся 22 июня - команда врачей осмотрела 138 пациентов.

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