Афиша Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге оперативно восстановили забор на Знаменской после жалобы
Новость дня Общество

В Калуге оперативно восстановили забор на Знаменской после жалобы

После публикации жалобы калужанки в соцсетях и СМИ городские власти оперативно отреагировали на проблему.
Ольга Володина
03.07, 13:34
0 602
Фото: Управление по работе с населением на территориях
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 3 июля, жительница обратилась к губернатору Владиславу Шапше с сообщением о двухнедельном бездействии коммунальных служб, после чего горуправа пообещала решить вопрос до конца недели.

Удивительно, но уже через три часа после публикации жалобы на нашем сайте Управление по работе с населением сообщило нам об устранении проблемы. Чиновники прислали фотографии восстановленного забора на улице Знаменской. Что именно подтолкнуло их к оперативным действиям - остаётся загадкой.

Двухнедельная проблема, вынуждавшая жителей ходить по проезжей части, была решена в рекордные сроки.

Новости по тегу
область
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InlGb2w0NWtDNm0vR3ZTSzA2Y2NGT1E9PSIsInZhbHVlIjoiaUdGVnBQOXVXbXRQMTVMc3VJTGRvRC94Q2hDMGVDRER1NVBsMElZT200aUxlQ2NQenM5amJtcDV1MlhxMXl3TVEyeE8ydVJJalZHSm5nVXRUWXF0VzQ4THJ4T2p0dGJiS2pKbkZld0gwNWJrNnVoQlV6U0cyM2tvZERWSExrMzNMdnllZ3RacVEzMEdIYWdoaXp0MlpVZ1NSd2FLaTZsVmJrQzRiaXJ5R0dWQ3AyUGhKZFNrMWNEdCtTbUVicjBrQ2Z4Rk5pdFd0MzlHNGw2c2lkRDRRWXBsbTg5aEw5c3dSY3k5VlBjR25VeUJnT1Jha2FXTHFnVWFWVDNwbStxeE1VZnNpWnFmS1JKakVndDc3UDlsQTFRRTZjdWE2SWxmZ0VEQnlTSjE0bXhoeStyODhyMTUra2dPeVVlVnlKWXNtMW9uT3k0MGExc216ZHBJYUJEMmFRN1Z1VW05Vnc5R0E5dXdBZ2xjcWhnMVRlNTdjdTU3aWpNR2dwVWhoTkJHYkpUenEvd2NZbkV1M3FZNEhqdFI3UDRYZkpvZmVzU3lHSjl2eTZ3YzI5MDFFMDc1aGNTS0d2NWxQbU40by9sNCIsIm1hYyI6IjI4MWI5ZmMxN2MzNTlhZWUzNTE3MjEyZGEwYzE0ZTBhNjY5OWVlYTRmNTliZDQyMzFjNzFmZmZiMGIyY2EzNGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikhuc29nVWpGS01SWmE3NlI5Skhha3c9PSIsInZhbHVlIjoibDYvN2pjc09vQlJzQW9HTDR1eEtUdUp5TkhnRThBbDdaakZWOGhYeWNtRFZ5MWxraWhZeUZ3cHozZXhPSnd4ZllVYURGOEdTMG5IVndDV3dnaGcxOHJRU0piT2NtQ04vRU4rbnZvbUhNemZuS1g0OE9IUE5mT21iY3NEb2k2OGE3Q1o5L2lUK29oWXJaSlJmTHJWa3NhbzcxczBTTG9zbVdVQmFaRjFWTGhSVzFDT29maUp1T0lJTit2QUxiY1RxZEd6YkVCcTFSTVRJK3ZDdHJZcEtXc09WN3A5eUh6R2NYc3g4Q0NZVmthVU81elB4bmdQUjlFY3FLVmI3T0V0ZUR1REpXeFZQL3JpVFpSM00rdEJFY1hYVUhFby9oUHRxa1liaTJjdHVoNE9QdU9UaHpRTVVKbVFhUEdmOHN0bkdndFdXVHVMb0ljUE1xRzZpK29XMzVHYUh3STBWOU02RHd1ZmhyQnl5SmVlc1kyd25QWVNQOHdENjh4S1pocEJ1WStwd3FtVmEwNzlLZlJicU1SS2RQRXFwSWp6bThLWmlaclQyaXpmWW1iM3dDbFUrMEVsbjFXTXVwcno5WU5ITjhJbVhFOG13QytVMEtmNDBtT3Flbm9GZVpmWDdrRG85VGRXSW9LZERoOHF5RGlJNW1HaEE0aDhibXJNSXlvSEh5WjFSWlRpVXFCaHNib0ZUY0pOcjAzVmJIeGdsdm5weEd4UURIaXFacmpLVlVhWkpPNThjWGMxeDBnUkdUeGloTldTT3Bqdm5qeEVvYVY1Zk0yclIrT3kxRDlNQ21qbkhodWY2bnU3LzV5YWRNTFhDZDVRVVVHQ043M3J2azJ2KyIsIm1hYyI6Ijc5MzgzMjQzNWFkMWY4ZjZmMzAzMmU3MWJhMDA0NjdjYTlkODUyNjRiYmE2Mzc2MTA3ODQwNzQzMGI4YTYyYmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+