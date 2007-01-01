В Калуге оперативно восстановили забор на Знаменской после жалобы

После публикации жалобы калужанки в соцсетях и СМИ городские власти оперативно отреагировали на проблему.

Фото: Управление по работе с населением на территориях

Фото: Управление по работе с населением на территориях

В четверг, 3 июля, жительница обратилась к губернатору Владиславу Шапше с сообщением о двухнедельном бездействии коммунальных служб, после чего горуправа пообещала решить вопрос до конца недели.

Удивительно, но уже через три часа после публикации жалобы на нашем сайте Управление по работе с населением сообщило нам об устранении проблемы. Чиновники прислали фотографии восстановленного забора на улице Знаменской. Что именно подтолкнуло их к оперативным действиям - остаётся загадкой.

Двухнедельная проблема, вынуждавшая жителей ходить по проезжей части, была решена в рекордные сроки.