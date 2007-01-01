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Общество

Владислав Шапша рассказал о калужских практиках применения бережливых технологий

Дарья Джуманова
03.07, 12:27
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Стратегическая сессия прошла на площадке мастерской управления «Сенеж», сообщил губернатор Калужской области в среду, 2 июля.

Мероприятие было посвящено разработке комплексной программы по повышению эффективности производства.

Как отметил Шапша, президент России Владимир Путин обозначил важность роста производительности труда для укрепления экономики и социальной сферы.

В рамках рабочей группы, занимающейся поиском решений для отраслевых программ и факторов повышения эффективности, губернатор поделился успешными кейсами региона. В Калужской области к инициативе «Производительность труда» подключились уже 111 компаний. Благодаря внедрению оптимизационных методик предприятия добились результатов: сократили временные затраты на производственные процессы и увеличили объемы выпуска продукции.

Один из ярких примеров – мебельная фабрика, которая после модернизации смогла увеличить выпуск продукции в 2,5 раза.

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