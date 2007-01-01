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Калужанам напомнили правила поведения при укусе клеща

Дарья Джуманова
03.07, 12:17
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Если вы обнаружили на коже присосавшегося клеща, ни в коем случае не заливайте его маслом, спиртом или другими жидкостями, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в среду, 2 июля.

Это не поможет извлечь членистоногое, а лишь усугубит ситуацию. Под воздействием таких веществ клещ может погибнуть, оставаясь в коже, и выделить еще больше частиц, потенциально зараженной опасными инфекциями.

Для извлечения используйте пинцет, специальный клещеверт или прочную нить. Захватите клеща как можно ближе к коже и аккуратно вытягивайте медленными выкручивающими движениями.

Если самостоятельно удалить клеща не получилось, немедленно обратитесь в ближайший травмпункт или медицинское учреждение за помощью.

Извлеченного клеща необходимо доставить в лабораторию для исследования на наличие инфекций. 

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