Калужанам напомнили правила поведения при укусе клеща

Если вы обнаружили на коже присосавшегося клеща, ни в коем случае не заливайте его маслом, спиртом или другими жидкостями, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в среду, 2 июля.

Это не поможет извлечь членистоногое, а лишь усугубит ситуацию. Под воздействием таких веществ клещ может погибнуть, оставаясь в коже, и выделить еще больше частиц, потенциально зараженной опасными инфекциями.

Для извлечения используйте пинцет, специальный клещеверт или прочную нить. Захватите клеща как можно ближе к коже и аккуратно вытягивайте медленными выкручивающими движениями.

Если самостоятельно удалить клеща не получилось, немедленно обратитесь в ближайший травмпункт или медицинское учреждение за помощью.

Извлеченного клеща необходимо доставить в лабораторию для исследования на наличие инфекций.