Афиша Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Новый метод мониторинга сельхозугодий с дронами опробовали в Калужской области
Общество

Новый метод мониторинга сельхозугодий с дронами опробовали в Калужской области

Дарья Джуманова
03.07, 11:50
0 517
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В регионе провели экспериментальные фитосанитарные проверки с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил заместитель губернатора Владимир Попов в среду, 2 июля.

Этот пилотный проект стал частью масштабной цифровой трансформации агросектора области. В ходе испытаний специалисты тестировали различные модели дронов, оборудованных специальным программным обеспечением, для оценки состояния сельскохозяйственных культур.

Исследования затронули картофельные поля в Бабынинском районе, а также участки, засеянные кукурузой, подсолнечником и ячменём в Боровском районе.

Собранные дронами данные проходят детальный анализ. Их использование позволит точнее выявлять угрозы для растений и снижать риски потери урожая.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
100%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IldPdktZNzd3bWliQTY2NSszVkFXRnc9PSIsInZhbHVlIjoieEYvUDh1MlRmdmQzdWVHN2x5ZngzektXQmFPNVdLV1ZNS0lxY1lBV25NUE50T0VKOGhGZ2xYaFp1ZitPVmxYSVlWaDV6bVE1eGcxY1hNbE16czAxVDNzbjkzUVZaTFJtUWpwdXJQUVg4NlNNd0xqd3NwanFtcEVjcnd0WkwvZGowbXc5T3BRaS9sNEhkeHVvRzBOT21OaHE1cTVCR0pJTGlybzNsV05BVG9HZlRDWUFwOGViYlpZbjJiZVlwaS9jcGN0eFNqVTd0ZFZvSEJCeTFFbWM4cnhpNVFiWjdnOHRwQ1dxeCsvZUttQWFJVEVtbUc3My85NHRZVmQxT3kwY0FxNzJkeTdtSW9wYUJIU3hYY1VIMk91dkRWNlBWUGRsUWd6cEZPUDZiQnprNWJDa0R4SzllVEVkeFBFSi8wQjIxZTk1TzdRK1ZVT29OMTQ3Mnp4K0pkTkQzRmlMdStGcFhRM1VEVlFmOTFYcHE4ZmdNMmxtdWlxRGZKcnhJOUIwOUdwN3ZlUE5iR2hCRTZsUDY4MS9ZdGFFZUZHNFBycTVFR0tybCtYSHU2OUE4RUdRRncvRSthNHFDcGtsMTFKKyIsIm1hYyI6ImYxMTY2NzVlMjViYTczNjBjZTRkNzY3NjM4MzNhMzYyMDczYzQ2MzNhMjE5NGRiZDQ5OTMyYWZhMTRmMTRjNWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImZjNEtkNVZrVVBTNGFCYUxidHVxVUE9PSIsInZhbHVlIjoid1ZqdEpab2hvK1hLRnZ6Z2xJaWZXb1A1ckJYaTUyZ2l2ZlVkMUJMTkE1bU5xMlhBVzlLR0tSc3BJT0RrNlIzZURxUVlGWnBSem9KM04xL2l5djFUa2ZHTms3MjVrOVpqZnhaZGVTOE5NdXlsRkh0Y0ZjNU56endkV3JSRnovYzVNMHErZFN2SC80S1AyTWFBRThmVkFKaFk2ZU5KdTM0V0l1N0tGUjc0L2cvMFdGL1AvSE05RDhLMXNJd3JnSjd6WnlPT1BoRFBrRWxGOHN0eHVma1hOTmdWVjVLQXhYSE0vSTdyNXdDSDBQSEdFdjZuRVZwRXpzK2l1bVlkMjNSQTk4d1U2aGJkeG9HS3FLaWJOYjFXQlZFWERHOW5YNmNNM3BSeUljV3QyaGRMUkFLMDVQVWVJcFpFZld1Z3pjTWRDYWZjajU2dlQ0Z20xbVNnZlNBcWxEMUNPQVAyQU5NY2xKVzFTSDU1LysvQ09zT1JadVFZUlVqNHpaaDRhTmI3UEpJTHZoaVkwT3F5ZHFpWW0wSEdsamFqSFFuU01aYU1CMmJtMk1MMkY0eVBZeU9VL0hweGVJVlA0ZndJZ1JZWVhmUlhUMWZqVll2Rk9vOTYzMDVFWVQwSDJpUEFXcEpQak1tbWhTNCtndGxCUWJFTkNvSTJaRjV1K0xPZlQyVSsxU1lUMjZMbjVNc0hoWk1iNThNNC90UFZySHgyK29RZWNYQWJLSGlJWStMMy93UFR3Q2ZKTW5neVZLckFuN0VkemZsdWVwaEc2L0ZwcXhyaE9xMWVYSVZpV1FlWlQ0bGUvREhpZi9YckM1Y2hsNUZJLzc2bnRESGRIL2taUjZiMSIsIm1hYyI6ImI0ZTdkMDcyNDJkNjZlMzJiZjJiZTEyOTBmYWQ3OGVhYmE2ZmY4ZjRiNGRiYzBiY2NkY2E0YTA4ODBmZGQ0YzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+