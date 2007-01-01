Новый метод мониторинга сельхозугодий с дронами опробовали в Калужской области
В регионе провели экспериментальные фитосанитарные проверки с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил заместитель губернатора Владимир Попов в среду, 2 июля.
Этот пилотный проект стал частью масштабной цифровой трансформации агросектора области. В ходе испытаний специалисты тестировали различные модели дронов, оборудованных специальным программным обеспечением, для оценки состояния сельскохозяйственных культур.
Исследования затронули картофельные поля в Бабынинском районе, а также участки, засеянные кукурузой, подсолнечником и ячменём в Боровском районе.
Собранные дронами данные проходят детальный анализ. Их использование позволит точнее выявлять угрозы для растений и снижать риски потери урожая.