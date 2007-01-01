Более 50 жителей Калужской области претендуют на награду Знание.Премия

53 участника вошли в число претендентов на главную просветительскую награду России, сообщает региональное правительство в среду, 2 июля.

По данным общества «Знание», калужане особенно активны в номинациях: «За вклад в просвещение в сфере «Обучение и наставничество», «За просветительскую деятельность в образовательной организации» и «За вклад в сохранение традиционных ценностей».

Отдельно отмечена Любовь Бойкова, советник директора Дудоровской школы, которая представила регион в номинации, посвященной памяти героев Отечества.

В этом году у калужских участников появился дополнительный стимул: помимо федеральных наград, лучшие просветители и проекты получат специальные региональные сертификаты.

Экспертный совет, который определит финалистов, включит представителей Калужской области — чиновников, ученых, бизнесменов и активистов молодежных организаций.