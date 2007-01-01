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Общество

Парк Достоевского в Козельске украсят скульптуры его литературных героев

Дарья Джуманова
03.07, 11:05
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В Калужской области готовится культурный проект: в парке «По берегам», появятся деревянные изваяния персонажей из знаменитых романов Фёдора Достоевского. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в среду, 2 июля.

Белорусские резчики по дереву уже работают над образами Алексея, Ивана и Дмитрия Карамазовых, Старца Зосимы и Князя Мышкина. Через неделю их творения будут готовы и займут место возле храма в селе Губино, что станет символическим началом работы нового парка.

Этот проект реализуется в рамках пленэра, предваряющего IV духовно-просветительскую программу «Дни Достоевского в Оптиной пустыни».

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