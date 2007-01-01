В Калужской области владелец большегруза оплатил штраф 350 тысяч рублей после ареста внедорожника
В Ферзиковском районе предпринимателя, занимающегося грузоперевозками, поймали на правонарушении. Об этом сообщили 3 июля в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области. Его грузовик остановили на дороге в Тульской области, и проверка показала, что его масса значительно превышает норму. Несмотря на вынесенное постановление, перевозчик штраф не оплатил, что вынудило приставов применить принудительные меры.
Мужчину обязали выплатить исполнительский сбор в 24 тысячи рублей и арестовали его внедорожник Great Wall.
Эти меры убедили предпринимателя погасить долг в 350 тысяч рублей.