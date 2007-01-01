Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области владелец большегруза оплатил штраф 350 тысяч рублей после ареста внедорожника
Общество

В Калужской области владелец большегруза оплатил штраф 350 тысяч рублей после ареста внедорожника

Дарья Джуманова
03.07, 10:45
0 214
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Ферзиковском районе предпринимателя, занимающегося грузоперевозками, поймали на правонарушении. Об этом сообщили 3 июля в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области. Его грузовик остановили на дороге в Тульской области, и проверка показала, что его масса значительно превышает норму. Несмотря на вынесенное постановление, перевозчик штраф не оплатил, что вынудило приставов применить принудительные меры.

Мужчину обязали выплатить исполнительский сбор в 24 тысячи рублей и арестовали его внедорожник Great Wall.

Эти меры убедили предпринимателя погасить долг в 350 тысяч рублей.

Новости по тегу
судебные приставы
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImxuMVpmZUFKOU5TbWorYzIrMnZZQ2c9PSIsInZhbHVlIjoiTFhiYlBGQ21NRjlqMFc3eW9GeVJXWndOaysyUkorQ09rNTRsYkplN0tqd0ZVQ2pNZDhod2JtM2p4QWNYSTBzZExMc2psRXZUOEhuVlJGM01qNmk2TFZkM05UZU5vTUZnYTB6TTFRdktxc3hJUmdJaWNUTDJjN250em5WeVJLREpoOHNGbUttU09EWi9JVk5USDZ2UTh5aWhsZ2pBeFVONWxNTWNLUDlqNWwrd2pjaDJ1NEI5T0NNdnByZUk4VTkvdG1OV3V3UDdQWG8wOFJ2NGVoQzVYZ3laR3RRVEFvRzJaTTl4TXlLQ25rZG1Ta3FhQnRrMnlINmg2bUNQWlBxVGZ5cHc5ejc0c3QvN0p4K3p0Uy80RkZ4a1lVOXJNdkdYc2ZmbkFHNDJ4ajFrRVNKZURSMmpIbXNrVFZ1dE1oWkN1SEcxdU94eDZWWjNSYUl2c21iNFFoQU9Ed1ZxM0o3RVUrOUEyWko1bWxRQlkzeVo3YVhSZGp4TnZwM3ZndWtubXdqTDNXd0pFdTV5eFM0Vk5DdEp2RW1KZWZvaE93YXZTY1NNSXNMSm9jV3lmVnhDS2RQOXpNUUgzbG0rSGc1NyIsIm1hYyI6IjQ1MTk4MjBmZWYyMGMzNjk0ZWVmMzRmYmNjZjljYThjYjI1MmYwZjc2MzRlNmJkZjNlYWQ1ODQxOTY1NTJlZmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IktITmxrZ1R6dGZuNUhIZHprMnIzaWc9PSIsInZhbHVlIjoiM0k1UDlFQ0dCbHZqOUZOVnZBZTdSejArdVVtRkVqcjc0a0pqV0JPSlN4Y3pqMjZUaW5uVy9JWmJCSSt5TUQyVW1IcGpORm5QZSswL2NKaSsvRTBKWXdVWVIweW1ra0hrNHlKbkIxZjZRQzAycjJ1ek05d1B6M3FFWmpoa2wwM0VJSzV3elV0bEhGKzA5OUJmaTJaZ3dmdi9uVkdPZE9mYnRHTUcrR1lwVXpwTmV3c2ZkaUNoTG9OZjV5d0psSmFmS1BCRUV5YWtvNURjRm1GZzBxRVl1ZGxzbkI1S1NlTlZnbU9ScHExV1VEbXpPTUZmYzNTVUFkclhmRUZqT2RJZ0paUGpwaUZHN1pDcHd5Qm80QXB4QXQ5TFEycUs4clhwYU8yY0l5Y2laVmtXWG0rZnNxNDRvSkpPWHBDbnlzZG5BQlBGOHBHWWdjWkJ6bG5yZ1pOSUJHSjR2RnJ5d0FsVXNXcTdqckZHK3RCb2p4YVE2cGVjb2VjYzJLVUYwZWRZdWJCa1Z1T3E4Z2dWbjcyYTZoZ3hzZ1RHdnc2cXJ2aEJjQTN0UVJocUw4cjZoVnBDUWJ0Tm1ubUJMZHJSa3lVWmV4YjFKZ3lUSE5hRUVCZ3pvK1h6b05rNlIxdVFvWWkxYXc1SzRnako2Unl6bjhtZkttMnJzV2s3TVBqS2FoOGo4UWVHNU9tM044Wjkxald6N1o2cE9YV0UzMkxaSGVMdDc2Myt5MENxRW5QODZIM01XNnExMUFRZjRIR1VCT3RQWDlFTzliVVl6L0tFU1had1RrUlBOVHZycnhZSTkxMU9uUFB4dGJ5cENrRmovQUV4K1huRUt2Y0IzVHkyS01RNSIsIm1hYyI6IjVkMzhmNzYzZDBmYWQxODAzZDE1ZDJlODFmY2I2OTllYzc5ZjczMmFkMzMzMzdmMjY0NzNkMzE4OGI2NjRkNGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+