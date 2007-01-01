Две недели опасности: жители Калуги просят поднять забор на Знаменской

3 июля калужанка Елена опубликовала обращение к губернатору Владиславу Шапше в социальных сетях.

- Уважаемый Владислав Валерьевич! Обратите, пожалуйста, внимание на отсутствие взаимодействия городских служб, - написала женщина.

В своем сообщении жительница указала на парадоксальную ситуацию: - Почти ежедневно проводится уборка дороги на улице Знаменской города Калуги и данные службы в упор не видят упавший две недели назад забор, прямо около Городской прокуратуры!

Особую тревогу вызывает угроза безопасности: - Люди идут по проезжей части дороги, подвергая опасности свои жизни!

В городской администрации ответили: - До конца недели выйдем на место. О результатах напишем.