Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Две недели опасности: жители Калуги просят поднять забор на Знаменской
Новость дня Общество

Две недели опасности: жители Калуги просят поднять забор на Знаменской

3 июля калужанка Елена опубликовала обращение к губернатору Владиславу Шапше в социальных сетях.
Ольга Володина
03.07, 10:17
0 403
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

- Уважаемый Владислав Валерьевич! Обратите, пожалуйста, внимание на отсутствие взаимодействия городских служб, - написала женщина.

В своем сообщении жительница указала на парадоксальную ситуацию: - Почти ежедневно проводится уборка дороги на улице Знаменской города Калуги и данные службы в упор не видят упавший две недели назад забор, прямо около Городской прокуратуры!

Особую тревогу вызывает угроза безопасности: - Люди идут по проезжей части дороги, подвергая опасности свои жизни!

В городской администрации ответили: - До конца недели выйдем на место. О результатах напишем.

Лента настроения
4 оценили
0%
0%
25%
25%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImN1T3YrWFJwd1BwUUNtQ05rMUtZVnc9PSIsInZhbHVlIjoiU1RJUWRTS3lUMmNIYzJtYldhUldIOEFWU2pYL3FJQ0lxYUlHVCt1ZG9sNk9lL1A4dHZDYTZJQXRaTlFNZVc4WnRkZGZIaGFlQmFFeHZzYTNmQS9MbHlVYUJ2eUorempRWkdMc1Y3ZFh5cmJseHA5RWxBWFAyTG1qTEJraDljbzhsYzRYSWtxMFlBOVFaTzdzUEpNbVZtNXFoZ3B3KzZZVzNXN0R1SG5SQ1ZzTEVKekNRaysvMWcxVmJpM2Mzd2g3Y2ZWa0hFWlJCWnJGZXcvV2l0a3dMbE9GaThBQWFVV25EUzk1Z0tyTGp6QjZlWExic2k2YW92aWcranJRSUZ1SGVDWng3cHFrMkh5MG9uZSs1Sm1yMmw2U2c1M0RKV1hBUTBMUGFKNERqZkdVMW44RlR2bi9FRTNKaUFWT0w2TVBnS2RDWllnWDFTQXJrUU9zaWhNdEtTQkl0Y2tuMS9ZcFVFZllEK2l1ZHRWUjhaSVEwYzEwQlZSSTdMNG4rbEU3MjRuVE91cDVFSlJtdnlVaTVOREtMdnVMZWZ6NGNQbEhqNGh6SUNteklpZ29BeUhHZDdFSTJ1NnZjZE0xazRFZyIsIm1hYyI6ImNmZDNhNmVmZWZjMzIxNWY4YjQ1ZDY2NzU4NGU0NjI2YjZiNzA1YTZhYjdlNTFiNmNhYjk3MjA3ZWIxZWZiNGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZpWGdYb3pycVhmZUdFMW1yVWxuMWc9PSIsInZhbHVlIjoiQ3VSL3BqT2JKSjRFY3h4c05HcDBheUVBTWFPVjVsL09JU2RUVmxIN1RkL0Q1NVdVTFQ2REwvZWRvdUJLNzJGdjJYanVDOFI0NDdRT0o5amNoOCt3Qk5MeDlFQ24rTDQ2WEVwZUJZRDJ3OUdXUEt1U215L0hrcVI3K1E5WFZabWdxdzJHektpYXhJc3FFWVU3UDhoYnhjN0M4dGo2QWxxUUpPUEZJb2FNa1cvOUhDV0tMY0ROUTlzbVlBbEZiRXkySnR1cHEyMUVKUktxa0NkQ3ZKMEhiN0g1clRXUm0vOVRubE1DUHNxb0g5c1NqY0tOTWNRajRmekRrdmY2OG5pTVgxYXlPWFBnbkNnSjJqajFxSzNhbnl4eUtUSDdsYmxFL2hXclBPUjFyMkc1Y1loNE9DbFU5SWMydllzcFk2TzlqeExkdW0zZW9rTFhqbUFvODduamw1OU9RYytROE5wdklCRHFNeFB5L2w0V0Z0Q1pSZkozbmtoVGJZMEpsZjVhWFluNm9pMzVMWDZQWmFXWStYQW56YndSbzgzVDlIcTh3a1UzRTlhM3RjeEZPbVg5NmhDU01NWXNtZ0UyYmdpSkZLbm5JRmI2bUEyRzRzVUNTYlVudSttWFVxZXArUkpJY094L3RkZFFVemQ2eDBiRFNvSUJlNnVTUjJKWkpRNW5ROHNKOEFadFlkZmtCRGxETFpzZUlOZXdLTll5N2ZSUWxQRVg5Z3lGOXRyakc0UG9saGVsRWN3UTFFRG5YSmpPcDJOeUpSVklvRjNZbWlVR3ZPK28rVDArdGhmbFlUT3NCSVZ2K3hxbWRjcjFoN1JybmZ4VkVqVWw4cmh4V2IrMSIsIm1hYyI6IjVhZTA1Njg5NDZkMjliOWQ4MDkwMmZhZTFlZTA4YTdmNDUxMmNlOWYwODRiYTk1ZWZlNTdlNjk4ZDBhNDE2MjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+