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Общество

Госавтоинспектор спас жизнь пожилому водителю в Калужской области

Дарья Джуманова
03.07, 10:06
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12 июня в Сухиничах на улице Кравченко произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, рассказали в полиции в четверг, 3 июля.

Прибывшие на место инспекторы ДПС Евгений Булдыгеров и Сергей Баранов обнаружили лежащего без сознания пожилого мужчину. У него отсутствовал пульс, и старший лейтенант Булдыгеров немедленно начал сердечно-легочную реанимацию. Через несколько минут сердце мужчины заработало, а прибывшие медики доставили его в больницу.

Как выяснилось, водителю стало плохо при осмотре повреждений машины.

Полицейские помогли его супруге с эвакуацией авто, а Евгений теперь регулярно звонит семье, чтобы узнать о состоянии спасенного. Родные называют его «Ангелом-хранителем».

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