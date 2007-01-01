Госавтоинспектор спас жизнь пожилому водителю в Калужской области

12 июня в Сухиничах на улице Кравченко произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, рассказали в полиции в четверг, 3 июля.

Прибывшие на место инспекторы ДПС Евгений Булдыгеров и Сергей Баранов обнаружили лежащего без сознания пожилого мужчину. У него отсутствовал пульс, и старший лейтенант Булдыгеров немедленно начал сердечно-легочную реанимацию. Через несколько минут сердце мужчины заработало, а прибывшие медики доставили его в больницу.

Как выяснилось, водителю стало плохо при осмотре повреждений машины.

Полицейские помогли его супруге с эвакуацией авто, а Евгений теперь регулярно звонит семье, чтобы узнать о состоянии спасенного. Родные называют его «Ангелом-хранителем».