Более 540 миллионов рублей выделено на реконструкцию путепровода в Людиново
В районном центре приступили к долгожданному обновлению путепровода, сообщил глава местной администрации Стефан Перевалов в среду, 2 июля.
Несколько лет назад часть пешеходного моста обрушилась, что вызвало тревогу среди местных жителей.
Сейчас уже началась подготовка к восстановлению моста, а министерство транспорта региона разработало проектную документацию. Благодаря поддержке правительства Калужской области на ремонт моста выделено более 540 миллионов рублей. Это почти 1,5 годовых бюджета города.