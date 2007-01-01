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Общество

Более 540 миллионов рублей выделено на реконструкцию путепровода в Людиново

Дарья Джуманова
03.07, 09:19
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В районном центре приступили к долгожданному обновлению путепровода, сообщил глава местной администрации Стефан Перевалов в среду, 2 июля.

Несколько лет назад часть пешеходного моста обрушилась, что вызвало тревогу среди местных жителей.

Сейчас уже началась подготовка к восстановлению моста, а министерство транспорта региона разработало проектную документацию. Благодаря поддержке правительства Калужской области на ремонт моста выделено более 540 миллионов рублей. Это почти 1,5 годовых бюджета города.

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