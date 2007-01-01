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Новость дня Общество

Как пройти квест по замене газового счётчика в Калуге: инструкция

Дарья Джуманова
02.07, 16:45
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В среду, 2 июля, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

Он рассказал, через что ему пришлось пройти, чтобы заменить газовый счётчик.

- Настало время заменить счётчик газа в квартире. Для этого нужно посетить отделение на ул. Билибина, д. 6, дождаться своей очереди, у меня это заняло более двух часов, получить разрешение на замену счётчика и только замену, т. к. элементы питания не меняют и поверку не делают!

Следующий шаг — Инженерная, 10. Там, дождавшись своей очереди, около двух часов, работник оформляет бумаги на замену счётчика. При этом напоминает о необходимости самостоятельно приобрести прибор, желательно такой же модели. Но не у них.

Через три дня позвонили, и мы согласовали день проведения работ. По завершении работ направляют вновь на Билибина, 6, оформить разрешение на опломбирование нового счётчика.

Также очередь, и вновь направляют в Инженерная, 10. Необходимо оплатить выполненную работу по замене счётчика в кассе только наличными. Далее в другой корпус для оформления документов на опломбирование. Следующий шаг — оплатить пломбу в отделении банка.

Ни в одном отделении нет питьевой воды, нет туалета. Один вопрос народному достоянию: зачем это нужно? Хождение по мукам! - негодует Сергей.

Напомним, это не первая подобная ситуация. Ранее мы рассказывали историю о том, как калужанин потратил три недели и 9000 рублей на замену счётчика.

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