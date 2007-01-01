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Бастрыкин затребовал отчёт по массовому отравлению выпускников в Калуге

Наш репортаж дошёл до главного следователя России.
Ольга Володина
02.07, 16:12
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После публикации новости о массовом отравлении выпускников и их родителей, глава СК России Александр Бастрыкин лично вмешался в ситуацию.

В среду, 2 июля, он поручил калужскому следкому представить подробный отчёт о проверке этого инцидента.

Напомним, к нам обратились родители отравившихся выпускников из 44-й школы, и рассказали, что после банкета в честь выпускного десятки человек почувствовали себя плохо, обратившись за медицинской помощью. Наш материал привёл к немедленной реакции инспектирующих служб, в том числе следственных органов.

- Дело взято на особый контроль в центральном аппарате, - подчеркнули в Информационном центре СК России. Руководитель калужского следственного управления Марк Харламов должен лично докладывать о ходе проверки.

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