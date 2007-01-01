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Общество

Владислав Шапша обеспечил льготное протезирование зубов для участников СВО

Дарья Джуманова
02.07, 15:30
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В среду, 2 июля, глава региона сообщил, что по его инициативе был разработан и утверждён особый порядок предоставления льготного протезирования для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Ранее на встречах с бойцами в разных районах области неоднократно поднималась эта тема. Финансирование программы будет осуществляться за счёт средств регионального бюджета.

Чтобы воспользоваться льготой, участникам СВО необходимо будет обращаться в Областную стоматологическую поликлинику по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 111. В ближайшее время также планируется привлечь к программе и другие медицинские учреждения региона.

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