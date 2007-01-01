Автопробег «Дороги славы» включил Калугу в маршрут памяти

6 июля стартует масштабный автопробег по местам боевой славы, об этом сообщили в городской управе в среду, 2 июля.

Фото: акция «Дороги Славы – наша история» ВКонтакте

Маршрут организованный ростовским движением «Дороги славы — наша история» пройдет через восемь городов России и Беларуси: Тулу, Калугу, Смоленск, Витебск, Могилев, Брест, Минск и Москву.

8 июля участники пробега приедут в Калугу. В программе - возложение цветов к Вечному огню, встречи с молодежью и посещение военных музеев. Вечером того же дня в сквере у Городского досугового центра (Пухова, 52) состоится тематический концерт «От войны к миру» с участием артистов Дома офицеров Южного военного округа.

Участие в автопробеге примут активисты патриотических объединений, научные сотрудники музеев и архивов, а также творческие коллективы.