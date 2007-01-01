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Общество

Владислав Шапша рассказал еще об одном участнике проекта «Герои земли Калужской»

Дарья Джуманова
02.07, 14:48
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Антон Юнанов добровольно отправился на фронт, несмотря на то, что имел рабочую бронь от призыва по мобилизации, поделился глава региона в среду, 2 июля.

Он посчитал своим гражданским долгом встать на защиту Отечества.

За год службы в штурмовом подразделении он был несколько раз ранен. После реабилитации Антон вернулся к мирной жизни и возобновил работу на заводе.

Кроме того, ветеран СВО решил не останавливаться на достигнутом и подал документы на участие в программе «Герои земли Калужской». Этот проект даст ему возможность профессионального роста и поддержки в карьере.

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