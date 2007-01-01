Владислав Шапша рассказал еще об одном участнике проекта «Герои земли Калужской»

Антон Юнанов добровольно отправился на фронт, несмотря на то, что имел рабочую бронь от призыва по мобилизации, поделился глава региона в среду, 2 июля.

Он посчитал своим гражданским долгом встать на защиту Отечества.

За год службы в штурмовом подразделении он был несколько раз ранен. После реабилитации Антон вернулся к мирной жизни и возобновил работу на заводе.

Кроме того, ветеран СВО решил не останавливаться на достигнутом и подал документы на участие в программе «Герои земли Калужской». Этот проект даст ему возможность профессионального роста и поддержки в карьере.