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Слабая магнитная буря накроет Землю

Дарья Джуманова
02.07, 11:30
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По информации портала «Столица 58», ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о слабой магнитной буре на Земле в среду, 2 июля.

Прогноз подтверждается международными метеорологическими центрами, а вероятность геомагнитных возмущений класса G1 достигает 70%.

Расчёты показывают, что возмущения начнутся примерно с 8:00 до 13:00 по московскому времени. К вечеру ситуация нормализуется. Причиной возможной бури стали два выброса солнечной плазмы, зафиксированных в воскресенье.

Магнитные бури этого класса способны вызывать перебои в спутниковой связи, а также влиять на самочувствие метеозависимых людей. Врачи рекомендуют избегать стрессов, пить больше воды и снизить физические нагрузки.

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