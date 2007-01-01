Слабая магнитная буря накроет Землю

По информации портала «Столица 58», ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о слабой магнитной буре на Земле в среду, 2 июля.

Прогноз подтверждается международными метеорологическими центрами, а вероятность геомагнитных возмущений класса G1 достигает 70%.

Расчёты показывают, что возмущения начнутся примерно с 8:00 до 13:00 по московскому времени. К вечеру ситуация нормализуется. Причиной возможной бури стали два выброса солнечной плазмы, зафиксированных в воскресенье.

Магнитные бури этого класса способны вызывать перебои в спутниковой связи, а также влиять на самочувствие метеозависимых людей. Врачи рекомендуют избегать стрессов, пить больше воды и снизить физические нагрузки.