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Общество

Калужская прокуратура предупреждает об ответственности за купание детей в запрещенных местах

Дарья Джуманова
02.07, 12:24
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В среду, 2 июля, в ведомстве напомнили жителям региона о запрете купания несовершеннолетних в опасных и непредназначенных для этого местах.

Согласно действующему законодательству, дети до 14 лет могут находиться у воды и купаться только в сопровождении родителей или законных представителей.

Нарушение этих правил влечет административную ответственность для взрослых по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Калужской области».

Кроме того, подростки старше 16 лет самостоятельно отвечают за купание в запрещенных местах, обозначенных предупреждающими знаками. Нарушителям грозит штраф в соответствии с региональным законодательством.

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