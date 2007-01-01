Калужане уже несколько месяцев просят устранить провал в асфальте

В среду, 2 июля, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

По словам женщины, с марта 2025 года она неоднократно сообщала о глубокой яме на улице Маршала Жукова, 52, однако проблема до сих пор не решена.

- Городские службы занимаются отпиской, ничего не сделано, дыра увеличивается, ее никак не обезопасили, можно провалиться. Рядом пешеходный переход, бегают дети, - пишет женщина.

В городской управе сообщили, что сетевая организация планирует устранить провал до конца следующей недели.