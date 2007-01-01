Фотоловушка «Калужских засек» показала тайную жизнь животных у реки

В заповеднике «Калужские засеки» небольшая лесная река превратилась в популярное место для водопоя среди местных обитателей.

Сотрудники природной территории поделились уникальными кадрами, сделанными фотоловушкой.

Видеоматериалы были опубликованы в среду, 2 июля в официальном аккаунте заповедника в соцсетях. На записи видно, как разные представители фауны по очереди приходят к воде.

- Посмотрите, как много животных приходит к заповедной реке. Целый мир, скрытый от нас, жителей больших и маленьких городов и поселков, - пишут специалисты заповедника.

Калужская область действительно может похвастаться богатым и разнообразным животным миром, что еще раз подтверждают эти удивительные кадры из глубины заповедных лесов.