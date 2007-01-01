Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Шапша познакомил жителей Калуги с новой книгой «А.Ф. Наумов. Статьи, записки, воспоминания»
Общество

Шапша познакомил жителей Калуги с новой книгой «А.Ф. Наумов. Статьи, записки, воспоминания»

Дарья Джуманова
02.07, 11:07
0 329
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 1 июля, состоялась презентация книги, выпущенной в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщил глава региона, издание посвящено жизни и подвигу генерал-майора Александра Фёдоровича Наумова - одного из ключевых участников битвы за Москву.

На мероприятии присутствовали потомки бойцов 312-й стрелковой дивизии, а также правнучка маршала Георгия Жукова - Варвара Ерохина.

После завершения военной службы Наумов поселился в Обнинске, где активно занимался сохранением памяти о своих боевых товарищах и патриотическим воспитанием молодёжи. Именно он стал первым Почетным гражданином Обнинска.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlludGh2RE16M1IrTVFBUThkaW5WQkE9PSIsInZhbHVlIjoiTnpoS1AxN2dDSk9iNTVJcUZSNDdsNE82OWZSYmdwenEycVJzTlhtZ3JXY2RHVjdlYWNUUzg2c2w5bXkwUldNb0IwNlpiTGdJQjFwQmM2cmc0cjlxQ1l3cUd0bnc2b2VRbGw4QllNZ3l1MjJnSEc0S1FpaFJnaTNFSWs4WHdFMU01dXFLT2ovSDBlVk1ZdnF4WjJYM1A2ejFqcVBKTzlUazFBQ0p0cWp1c0hsTE84ZVFHQ0JVOW1jT0xQMDFOUWluSXFiRC9saXBiaGw3T0tFRGxUYjdGRW04dWpHZGJpUkJYamQzeTJQenU1Qk9vT09pRVY5RmZhUERKNmVMRGRNN2JhL240MWl2NWREbTI2eHdYb3lWdmQ0YlQySktwUEFBejJsaW5SRXJTREsrT0pqUSswU1BhWlVNTUsycW0wT3UxZmVFZEErN21YcitHWlZDc2h1bkE1aGtxY3dGZEl5NXB1K21HWXZzQlAwcFQ1bGV3cGZoemZxRUVBeXljc0p6T3pVNlFUaWdJcDkxbHBYRTRWSEFRNWpuV2pmU0pyaHExaFhDRmloSmlRdE83TWt1YTVySkVDeVUxdUtMTkJBKyIsIm1hYyI6IjExNmViYTc0ZTA1M2NkMDhlMjMyMWQwMzY3MzU3NWVlMjVlMTVkNTYyNDVkZDczNmJhNjM1OGZmMzdmMTNiYzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InlDS3pCRW5IR1RkOXJHQ0R2WW9WbHc9PSIsInZhbHVlIjoiai9FZTVZRGlka3lzTzR4MHNYK2lXc0NQd0FkTFlITGdpMVptU0VUYVlmUGpRREVvNWRvSHovOStIdUxjSE9qN0xTUVUzVHc3Zyt3T1pMTXBFSlo4Tk1FRGJxTnp3NVE2S25pa3RSdHZvWTlsd2h1cFpUaUFQU29wVEdYUFJHYWU0d2RiK2xTOUwwS1owcHQ0YndzYzRNVjdQT3RhaXArQ00valUzM0U2d1JmRStpeFI2YlJlUE90b0VhVVBMMUI2R1JsVTFtcjZzSEhHSndCM1k5U1Z2STlWeHE2dXpFdDhqZUxFdHBiSWdWRWRKRzRMalNrWUpOcERYU2VjUC80LzN0MEZBY29ZTEFEZkYxYnJGb3BOb3JPM3J6OXJOV0diMWsvTFZKYUNRWmZRWFFUaXNlL1pkNHNqbFRrbXZkeWhXUVVKejc2Uzl3K3Q1d1MxTnBmMjM1ZGFXWnZSM1dYS2NCVXpWTWY0TDRlbGtEZlE0ZG5oWndkOS90Q1pTeDhWbmtEQitxQ3Q2Mk9tYWYwck9LTzd5dEhISEFGSEdrVUpQWmlZWFE0QjFvUW9aVHRyQnFOTHJSeXphMlVRUkZ5eW8xWHRYZ1JDemVTNW1tTVptcXhMY0cwRGQ1RkRneHV0ZGU2SWxFak0yOEViM0xjQlQxcUxnRlJUUzNiZExIQUN3NmRoZmUwNHptSldUOVl0dW04MW5ZQnBPMmdodXRKUlpkVTBzaXczb1hrV1ZHUXh5VnF0RzVFODc2bG9PRVh4cytTTEpFTWxScnJXMlFlMlU1Q0hKaUxFY0FQUmMzc0tiRlZqMkNHUjBlVjRxTkJUVjVReUlPa0lraHRTcjFNcCIsIm1hYyI6IjgxYTZkMjI4NGZhZTE1YmIwYjAxNmU5Y2NkMjBkMTZkOWUzNDA4MGNjMjIxMzhlNjM2ZTkyOTcxOTcxMWE3ZDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+