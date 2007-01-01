Шапша познакомил жителей Калуги с новой книгой «А.Ф. Наумов. Статьи, записки, воспоминания»
Во вторник, 1 июля, состоялась презентация книги, выпущенной в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщил глава региона, издание посвящено жизни и подвигу генерал-майора Александра Фёдоровича Наумова - одного из ключевых участников битвы за Москву.
На мероприятии присутствовали потомки бойцов 312-й стрелковой дивизии, а также правнучка маршала Георгия Жукова - Варвара Ерохина.
После завершения военной службы Наумов поселился в Обнинске, где активно занимался сохранением памяти о своих боевых товарищах и патриотическим воспитанием молодёжи. Именно он стал первым Почетным гражданином Обнинска.