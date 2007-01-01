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В Калужской области проводят перепись белых аистов

1 июля, во вторник, известный калужский орнитолог Юрий Галченков опубликовал первые результаты мониторинга популяции белых аистов в регионе, сопроводив их фотографиями гнёзд.
Ольга Володина
02.07, 10:55
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Фото: Юрий Галченков
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Как отметил исследователь, полевые работы начались 28 июня. За несколько дней Юрий Галченков обследовал территории Бабынинского, Юхновского и Дзержинского районов. Особое внимание он уделил гнёздам вдоль реки Угра,

- Новых гнёзд здесь в этом году пока не заметил, а гнездовой успех для такого сложного по погодным условиям для птиц сезона в общем неплох - у многих пар по 3 или 4 птенца, за исключением трёх деревень подряд в Юхновском районе, где птицы не вывели птенцов, и двух соседних гнёзд в Дзержинском районе на реке Угре, где подрастают всего лишь 2 птенца и 1 птенец.

Наблюдения за аистами веками складывались в народные приметы, которые и сегодня сохраняют свою актуальность. Эти величественные птицы считаются предвестниками событий. Особое значение придают встрече с летящим аистом – такой знак сулит удачное завершение всех начатых дел.

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