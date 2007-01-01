Строители из Калуги продолжают ремонтировать жилой дом в городе Золотое
Специалисты занимаются восстановлением жилого дома на улице Луначарского в подшефном Первомайске, сообщает региональное Министерство строительства и ЖКХ во вторник, 1 июля.
Уже завершена подготовка основания кровли, включая укладку вентиляционных труб и нанесение грунтовки. Сейчас строители занимаются укладкой первого слоя кровельного покрытия.
В этом году Калужская область восстановит в городе-побратиме 30 объектов: 20 многоквартирных жилых домов, 2 участка водоотведения, 6 трансформаторных подстанций. Работы идут быстрее запланированных сроков, а ведомство продолжает контролировать ход их выполнения.