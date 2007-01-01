Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Строители из Калуги продолжают ремонтировать жилой дом в городе Золотое
Общество

Строители из Калуги продолжают ремонтировать жилой дом в городе Золотое

Дарья Джуманова
02.07, 10:27
0 414
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Специалисты занимаются восстановлением жилого дома на улице Луначарского в подшефном Первомайске, сообщает региональное Министерство строительства и ЖКХ во вторник, 1 июля.

Уже завершена подготовка основания кровли, включая укладку вентиляционных труб и нанесение грунтовки. Сейчас строители занимаются укладкой первого слоя кровельного покрытия.

В этом году Калужская область восстановит в городе-побратиме 30 объектов: 20 многоквартирных жилых домов, 2 участка водоотведения, 6 трансформаторных подстанций. Работы идут быстрее запланированных сроков, а ведомство продолжает контролировать ход их выполнения.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImlISHZ3eWoyVUk4T3ZSUDVBTEx0dlE9PSIsInZhbHVlIjoiWHBvSTA1Y2x0R1JpNkZ5QWlYRnRrbjNKSGlGTkVZdGtmSGUycUIxanZmK05MaGFjQUJ6UHdTb0JyaUw3c3B1aFhLU0FUa3JUOE5PVFpvV3M0V3dyeTljaGdnam5JeFVHZnVWZTJWZktjL0ltZWlLNnV2c2xDR2lEdW1yV0xLa0dBb2tyTWxWQlRidWxYM1hBSFlIR0s0V01nNjdoSEpnMDBoVGNzZXZrLzczdUN4RDJRNmY5RU1BZE1sWTNGbkhpRXFxa0RCOE1od0FOdEQrajdMdm9weFBsMlBOVzRPTjZOWVJpVEUvL0VZc0U3dlZ2eFFHVjBCaW5SUGhKQWFYamU1OFdseFpSSG9BU2NOQnVXTkMwYUxwb2ZSYWlaUjZqZWJEanVyaUtqVjhMMWlpQ1paK3AvM3RKWElIZFZLQXFlZCt6dXZITThIMjR6ZVAySWU4TEdHcEVtN005dW5EcDFKMEw3dnQyQkxZTS8xZ3pIU0cvWDNXUnJyUDhFS0piRWFwUDY5L2R3Q0ZJbi82eDFnU0xXNEU1Zk81OGdUVEVnNVptdnlvUWI2aWFDZTFGYmVaK0Z5TE04NFhwVmdPKyIsIm1hYyI6IjZlMWUxNjYzOWM4NjdkNTZiNGRhMzg5ZmJkNjUxNGM5NTVhNjYxYzE1MWNmNDIwZTQ4ZTZmZWQxNzA4NTVkOTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IklyUFIvSWF3MG96ZEQvRHR4cUlnd3c9PSIsInZhbHVlIjoiT0R3UFhNUmRIeFdYb1lOY051a1l1clpNVVFWaW52dUpLNGhXeEhMdVBTaDAvVTZCNGVpVTNaTHB2dThLeTErZVBaSnZpYm53TnhVcmJYVU5oNFM4QnJSOXBxTEg0dFlISVF4SExQQ0tEL0kvU2pvWmwyNnJMd2Y2SnFLL2ZpZFNmREVhWEdzN05URitGalpFNS8rZmtxWlA2YlFBU2piR3p2QVdJQnM0UVAzbXNvNWhoOUIydHhidVBoNkFzYWt0YzdoWXBMQnpWN1RCZ3FSRFJYTUVISXRCdndHa1llSk83Y2NJRWM5Y3U4WkIwYXBTT2RGWWlmV3ROTHUvR1ZXdlROaEtnT3B4WmpHMUlqYWE1eS9JRHF0TUJnZDVLdmZwTHE3UVRtZm00dUhpSnE2YUNuRDA5UUVTeWE0Vi9tdEJBbHlrVG5NOGs3ZGpwc0NJUFVyZGkrZHhjR3hmV2RXOUo3eEhKRVR4Ri9zNk9tWkYwM0RGeGcrWWRRS3E1aGNVV1B1QzlZdk84dHl4UTJXV2ZNSG1TcjcwZXc2VTZXTy94aTJNQStURmZFME1mbktsNGFBUHArSXhTZEFrd3RnVktHZjRMVnRmZWpiME5VdmJldWhUL29DbC9OV3JrRnhYbkY4OXg1Mmo5NW9GekZTY1dCTXBDcktqa2hKTjVkckR2RGM2RyswUkxVSEdJYncxUElQTjBjSjNYOHdna1B4Q0VaajFZekFDTXBnMWcyTTY4b3g2dG5jZWw5WkJLN2lNMkJVWGdrSWtOV1FmMndVNUhkTjJEQThGMXhrbWpIdUE1OWhIMnM2Yk1NQ2FSUmF4RUpTQVJsTTQwK3lobHFDQiIsIm1hYyI6IjZiZjRhNTk5ODM1NDk2OGY1N2E0OTEwNDIxOWM0YTc2YjE2NWI2NzE4OTIzOGIyYWNmYTNiOWNjMGRkZWFlZTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+