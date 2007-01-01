Школа Кировского района обзавелась топиарием по проекту школьных инициатив

В рамках программы регионального Минфина участвуют все 16 школ района. В одной из них проект уже воплотили в жизнь, сообщил глава местной администрации Игорь Феденков во вторник, 1 июля.

Ученики средней школы №1 предложили необычную идею — создать эмблему в форме топиария. По задумке авторов, эта зеленая композиция символизирует не только принадлежность к школе, но и отражает ее ценности: рост, креативность и достижения.

Рядом с топиарием планируется разместить памятные плитки с гравировкой «Выпуск…» и QR-кодами. С их помощью можно будет узнать подробности о разных годах выпуска, просто отсканировав код.