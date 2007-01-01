В Козельском районе жители обеспокоены распространением борщевика

В понедельник, 30 июня, женщина оставила жалобу под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.

- Подскажите, пожалуйста, что предпринимается для борьбы с борщевиком в Козельском районе? Выглядит это очень устрашающе, и борщевик захватывает целые поля! - пишет Светлана.

- Здравствуйте. Ежегодно химическим и механическим способами проводим обработку мест произрастания борщевика на территории района. В прошлом году обработали от борщевика территорию площадью более 300 га. В этом году химическим способом уже обработана территория района площадью 118 га, механическим способом - 60 га, обработка механическим способом продолжается, - прокомментировали в администрации района.