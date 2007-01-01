Владислав Шапша принял участие в совместном заседании трёх комиссий Госсовета РФ

В ходе заседания обсуждался проект стратегии развития образования в России до 2036 года, поделился губернатор Калужской области Владислав Шапша во вторник, 1 июля.

Основная цель проекта — сделать систему образования более гибкой и ориентированной на получение актуальных знаний и навыков, востребованных на рынке труда.

В связи с этим Владислав Шапша, председатель комиссии Госсовета по направлению «Кадры», предложил ряд инициатив:

— обеспечить максимальную синхронизацию образования с потребностями рынка труда. Для этого необходимо продолжить реализацию программ «Профессионалитет», «Передовые инженерные школы» и «Приоритет-2030», а также разработать новые проекты в этой области;

— преодолеть дисбаланс в подготовке кадров. Для этого необходимо качественно прогнозировать потребности рынка труда и соотносить с ними контрольные цифры приёма в колледжи и вузы;

— разработать механизмы, которые будут способствовать реальным изменениям в системе образования.