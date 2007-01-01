Власти просят калужан помочь в борьбе с борщевиком

Жители Калужской области могут помочь в составлении интерактивной карты распространения борщевика Сосновского.

Соответствующую информацию 1 июля опубликовало региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Согласно данным, наибольшее количество очагов произрастания этого опасного растения зафиксировано в окрестностях Обнинска (68 участков). За ним следуют Мещовский (35 участков) и Малоярославецкий (28 участков) районы. В Калуге борщевик особенно распространён в микрорайоне Северный, а также встречается в центральной части города на улицах Пестеля, Рылеева и во дворах между Московской и Ленина.

Принять участие в проекте можно через геопортал Калужской области, где каждый житель может отметить новые места произрастания сорняка.