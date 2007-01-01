Российская энциклопедия РУВИКИ подводит итоги двухлетней работы

За два года энциклопедия РУВИКИ добавила более 138 тысяч статей, внедрила искусственный интеллект, запустила образовательные проекты и привлекла десятки партнеров, сообщает пресс-служба Правительства Калужской области во вторник, 1 июля.

Через несколько месяцев после запуска библиотеки, в сентябре 2023 года, Российская академия наук стала ключевым партнёром проекта РУВИКИ, которая за два года рецензировала более 12,5 тысяч статей, включая материалы по точным наукам и учебные материалы для школьников.

Внедрение искусственного интеллекта в энциклопедию позволило пользователям получать быстрые ответы на свои вопросы, пересказывать статьи в разных стилях, обобщать информацию и генерировать дополнительные вопросы для более глубокого изучения темы.

Наполнение энциклопедии происходит не только благодаря работе редакции с экспертами, но и благодаря тысячам авторов-любителей.