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Общество

Трасса М3 «Украина» в Мещовском районе встала в пробке

Дарья Джуманова
01.07, 14:08
0 691
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Днем во вторник, 1 июля, движение на трассе перед деревней Каменка затруднено.

По словам очевидцев, там ремонтируют мост рядом с Барятино.

Перекрыты две полосы. И в сторону Калуги, и в сторону Мещовска заторы растянулись на несколько километров.

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