В Малоярославецком районе заметили медведей

Об этом главе местной администрации Вячеславу Парфёнову рассказали жители сельских поселений Рябцево и Ильинское в понедельник, 30 июня.

- Охотовед и представители охотхозяйств проверяют информацию. Граждан призываю быть осторожными и избегать посещения лесов, так как взрослые медведи в этот период особенно опасны, - сообщил он в своих социальных сетях.

Напомним, в Калужской области возросла численность медведей. По последним официальным данным, в лесах их больше 140.