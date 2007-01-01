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Общество

В Малоярославецком районе заметили медведей

Дарья Джуманова
01.07, 12:28
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Об этом главе местной администрации Вячеславу Парфёнову рассказали жители сельских поселений Рябцево и Ильинское в понедельник, 30 июня.

- Охотовед и представители охотхозяйств проверяют информацию. Граждан призываю быть осторожными и избегать посещения лесов, так как взрослые медведи в этот период особенно опасны, - сообщил он в своих социальных сетях.

Напомним, в Калужской области возросла численность медведей. По последним официальным данным, в лесах их больше 140.

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