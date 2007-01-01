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Общество

Началась регистрация на IV «Дни Достоевского в Оптиной пустыни»

Дарья Джуманова
01.07, 12:16
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С 11 по 13 июля в Калужской области пройдёт духовно-просветительский проект «Дни Достоевского в Оптиной пустыни». Об этом сообщает пресс-служба Правительства Калужской области в понедельник, 30 июня.

Чтобы принять участие в мероприятиях проекта, нужно зарегистрироваться на сайте с одноимённым названием. После регистрации нужно выбрать интересующие мероприятия и ожидать билет на электронную почту. При входе на мероприятие необходимо предъявить билет и паспорт.

В рамках проекта запланированы дискуссии о традиционных ценностях, концерты, кинопоказы и театральные представления. Также пройдут литературные блоки «Звёзды читают Достоевского» и экскурсии по храмовому комплексу.

В селе Губино для участников мероприятия будет работать парк с литературными скамейками. На городской набережной Козельска будет организована выставка работ школьников и студентов. В парковой зоне будут работать ярмарки и мастер-классы.

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