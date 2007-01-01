Минтруд предложил продлить новогодние каникулы до 12 дней
Проект праздничного календаря на 2026 год, разработанный Минтрудом, предполагает существенное увеличение новогодних каникул.
Если предложение будет утверждено, россияне получат 12 дней непрерывного отдыха — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
Помимо этого, майские праздники займут 6 дней (1-3 и 9-11 мая). Также предусмотрены длинные выходные в феврале (21-23 числа), марте (7-9), июне (12-14) и однодневный выходной 4 ноября. 31 декабря 2026 года также будет нерабочим днём.
Стоит отметить, что пока это лишь предварительный проект. Окончательный вариант календаря с учётом переносов выходных дней будет утверждён ближе к концу 2025 года.