С 1 июля в России вступают в силу новые законы и изменения

Правительство РФ с 1 июля запускает комплекс новых нормативов и правил, которые коснутся всех россиян.

Россияне начнут платить больше за коммунальные услуги. В Калужской области тарифы на ЖКУ повысятся в среднем на 12 %. Наиболее ощутимым станет подорожание водоснабжения - почти на 13 %. Плата за электроэнергию увеличится на 12,6 %, а за вывоз мусора - на 12 %. Меньше всего вырастет стоимость газа - чуть более чем на 10 %.

Для сравнения: в столице рост тарифов окажется более существенным. Московские семьи в среднем будут платить за ЖКУ на 15 процентов больше. Максимальное повышение коснется электроэнергии, где разброс увеличения тарифов составит от 12,6 до 22,8 процента.

Параллельно вводятся новые финансовые инструменты. Для социально незащищенных граждан появятся специальные вклады с лимитом 50 тысяч рублей. В ипотечной сфере ужесточаются требования к заемщикам, особенно при покупке новостроек с маленьким первоначальным взносом.

Другие изменения коснутся мигрантов, которым усложнят экзамены по русскому языку, и предпринимателей - для ряда товаров вводится обязательная маркировка. Также упрощается процедура оформления наследства для семей погибших военнослужащих.