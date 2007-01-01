Владислав Шапша официально выдвинулся на пост губернатора Калужской области

Глава региона подал документы в Избирательную комиссию, чтобы принять участие в выборах. Об этом он рассказал в понедельник, 30 июня.

Шапша подчеркнул, что предыдущие пять лет были непростым периодом, полным испытаний, но жители области смогли достойно преодолеть трудности. Однако ещё остаются нерешённые вопросы, над которыми предстоит работать.

Он призвал всех жителей региона прийти на избирательные участки с 12 по 14 сентября, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

Ранее его кандидатуру утвердили на 39-й конференции местного отделения партии «Единая Россия».