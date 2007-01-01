Владислав Шапша рассказал о поисках родственников погибшего воина Великой Отечественной войны

В понедельник, 30 июня, откликнувшись на просьбу молодого поколения, глава региона поделился своими жизненными убеждениями. Он подчеркнул, что всегда старается действовать без промедления, особенно когда речь идёт о важных и благородных делах.

В этом году во время вахты памяти поисковикам удалось обнаружить останки 81 красноармейца. Среди них был боец с сохранившимся медальоном.

Незадолго до встречи с губернатором командиру поискового отряда Максиму Сапожникову сообщили, что данные на медальоне удалось расшифровать.

Выяснилось, что он принадлежал Александру Геннадиевичу Стрелковскому, 1911 года рождения, уроженцу города Каркаралинска в Казахской ССР. На фронт он был призван 30 сентября 1941 года.

- Очень надеюсь, что мы сможем найти его родственников, - отметил Владислав Шапша.