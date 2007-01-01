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Скидка 10% на квартиру c отделкой в «Космопарк» от DOGMA

01.07, 14:58
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Федеральный девелопер DOGMA запустил специальное предложение на покупку квартиры в квартале «Космопарк», который возводится на ул. Болдина. В рамках акции покупателям предоставляется 10% скидка на любую квартиру жилого комплекса.

В «Космопарке» представлен широкий выбор планировочных решений - от компактных студий до трехкомнатных квартир площадью от 23,6 до 77,6 квадратных метров. Изюминкой проекта станут квартиры с просторной кухней-гостиной и панорамными видами из окон на реку Оку и лес. Не менее важным плюсом проекта является то, что 80% квартир в проекте будут с дизайнерской отделкой. Покупатели могут приобрести недвижимость уже с готовым ремонтом «под ключ» и после выдачи ключей сразу же въехать в новую квартиру.

Жилой квартал «Космопарк» расположен в 10 минутах езды от центра города в районе с развитой инфраструктурой. В пешей доступности: детские сады, школа, продуктовые магазины, торговые центры, кафе, поликлиники.  Дворы «Космопарка» станут настоящим центром притяжения для всей семьи: для игр и развития детей предусмотрены современные площадки, для активной молодежи и более старшей аудитории запланированы зоны воркаута, где можно заняться спортом, а люди серебряного возраста могут проводить время в уютных местах для отдыха. Сердцем квартала станет зеленый бульвар, который объединит все очереди и станет любимым местом для семейных прогулок.

Специальное предложение на покупку квартиры со скидкой 10% действует до 15 июля 2025 года при 100% форме оплаты, а также при покупке жилой недвижимости по программам семейной, IT или военной ипотеки. Подробности акции и условия приобретения квартиры можно узнать на сайте компании DOGMA или в новом офисе продаж на ул. Болдина, 22.

Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Д-ФИНАНС». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

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