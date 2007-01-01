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Общество

Владислав Шапша провел встречу с активистами молодежного совета региона

Дарья Джуманова
01.07, 09:51
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Два года назад в регионе по инициативе самой молодежи был образован молодежный совет, сообщил глава региона в понедельник, 30 июня.

Шапша отметил ценность открытого общения и искренность, с которой выступали собравшиеся. Среди них были не только представители молодого поколения, но и профессионалы в своих областях, уже достигшие определенных результатов. Обсуждались разные аспекты социальной и общественной жизни. Участники положительно оценили меры поддержки молодежных проектов и развитие специализированных площадок для подрастающего поколения. 

Также в ходе встречи прозвучали свежие предложения, включая идею о создании дендрария в Калуге, формирование сообщества креативных индустрий, обучение операторов беспилотников и укрепление международных молодежных связей.

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калужская область
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