Владислав Шапша провел встречу с активистами молодежного совета региона

Два года назад в регионе по инициативе самой молодежи был образован молодежный совет, сообщил глава региона в понедельник, 30 июня.

Шапша отметил ценность открытого общения и искренность, с которой выступали собравшиеся. Среди них были не только представители молодого поколения, но и профессионалы в своих областях, уже достигшие определенных результатов. Обсуждались разные аспекты социальной и общественной жизни. Участники положительно оценили меры поддержки молодежных проектов и развитие специализированных площадок для подрастающего поколения.

Также в ходе встречи прозвучали свежие предложения, включая идею о создании дендрария в Калуге, формирование сообщества креативных индустрий, обучение операторов беспилотников и укрепление международных молодежных связей.