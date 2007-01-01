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Общество

Жительница Товарково лишилась 126 тысяч рублей из-за штрафов за нарушения ПДД

Дарья Джуманова
30.06, 17:11
0 209
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Изначально она должна была выплатить 58 тысяч рублей за многократные нарушения. Об этом сообщили 30 июня в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Большинство из них были зафиксированы в Московском регионе, где автоледи разъезжала на своём Mercedes.

Несмотря на вынесенные постановления, она добровольно не оплатила штрафы. В результате судебные приставы вынесли 68 постановлений о взыскании исполнительского сбора - по 1 000 рублей за каждый штраф. 

После этого у должницы арестовали счета в банках, и с них списали всю задолженность - 126 тысяч рублей.

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