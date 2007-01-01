Жительница Товарково лишилась 126 тысяч рублей из-за штрафов за нарушения ПДД

Изначально она должна была выплатить 58 тысяч рублей за многократные нарушения. Об этом сообщили 30 июня в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Большинство из них были зафиксированы в Московском регионе, где автоледи разъезжала на своём Mercedes.

Несмотря на вынесенные постановления, она добровольно не оплатила штрафы. В результате судебные приставы вынесли 68 постановлений о взыскании исполнительского сбора - по 1 000 рублей за каждый штраф.

После этого у должницы арестовали счета в банках, и с них списали всю задолженность - 126 тысяч рублей.