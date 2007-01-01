Калуга, встречай IТ-БУМ! Открой дверь в мир цифровых профессий!

TOP IT COLLEGE объявил о Дне открытых дверей для выпускников школ. 19 июля здесь расскажут, как получить востребованную профессию IT-специалиста.

Работа программиста, тестировщика, разработчика сейчас одна из самых престижных и востребованных, а также высокооплачиваемых. Экономике страны необходимо все больше специалистов в области компьютерных технологий. Чтобы получить такое образование, важно правильно выбрать учебное заведение: программа должна соответствовать современным стандартам, а диплом — государственному образцу.

В Калуге этим требованиям отвечает Колледж Академии ТОП, лицензированный Министерством образования России. Его учебная программа соответствует реальным запросам IT-рынка и на 90% состоит из практики. Обучают студентов специалисты высокого класса. Скучать не придется: занятия построены на реальных задачах, которые приходится решать в ходе работы сотрудникам IT-компаний.

Такой подход к обучению и диплом государственного образца дают выпускникам преимущество на рынке труда. К тому же учебное заведение находится в самом центре города: на улице Циолковского, д. 8, в 2 минутах от остановки «6 школа». Это исключает проблему транспортной доступности: ездить на занятия будет легко из любого района Калуги.

В День открытых дверей сотрудники Колледжа ждут в гости школьников 9-11 классов, а также их родителей и всех, кто интересуется IT-образованием. На встрече подробно расскажут о профессиях, которыми можно овладеть, преподавателях, порядке обучения. Кроме того, можно будет пройти мастер-класс по интересующей специальности и получить ответы на любые вопросы.

Место встречи — Циолковского, 8, время — 19 июля, 13:00.

Тел.: 8 (4842) 21-80-08.

Наш WhatsApp: 8 (965) 705-45-05.

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