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ЛДПР выдвинула своего кандидата на выборы губернатора Калужской области

Калужское отделение ЛДПР провело внеочередное собрание, по итогам которого партия выдвинула своего представителя на предстоящие выборы губернатора.
Ольга Володина
30.06, 16:22
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Им стал 37-летний Степан Опарышев, уроженец Обнинска, выпускник Московского финансово-юридического университета.

Опарышев присоединился к ЛДПР в 2015 году, а с 2019 занимает должность координатора обнинского отделения партии.

Его кандидатура пополнила список претендентов, куда ранее вошли действующий губернатор Владислав Шапша, Надежда Ефремова от «Справедливой России» и Николай Яшкин, представляющий КПРФ.

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