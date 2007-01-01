ЛДПР выдвинула своего кандидата на выборы губернатора Калужской области
Калужское отделение ЛДПР провело внеочередное собрание, по итогам которого партия выдвинула своего представителя на предстоящие выборы губернатора.
Им стал 37-летний Степан Опарышев, уроженец Обнинска, выпускник Московского финансово-юридического университета.
Опарышев присоединился к ЛДПР в 2015 году, а с 2019 занимает должность координатора обнинского отделения партии.
Его кандидатура пополнила список претендентов, куда ранее вошли действующий губернатор Владислав Шапша, Надежда Ефремова от «Справедливой России» и Николай Яшкин, представляющий КПРФ.